Dortmund geeft zege weg, Schalke boekt uitoverwinning

Borussia Dortmund slaagt er maar niet in om uit het dal te kruipen in de Bundesliga. De Duitse topclub, voorafgaand aan de zestiende speelronde tot verbazing van alles en iedereen de hekkensluiter, speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen VfL Wolfsburg. Schalke 04 kon wel drie punten bijschrijven, het rekende buitenshuis af met SC Paderborn 07: 1-2.

In het eigen Signal Iduna Park stevende het geplaagde Dortmund lang af op een succes, waar de ploeg van coach Jürgen Klopp zo naar hunkerde. Het stond tien minuten voor tijd nog met 2-1 voor, dankzij doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang en . Voor Wolfsburg, waar Bas Dost de hele wedstrijd speelde, was trefzeker in de eerste helft. Een laat doelpunt van de Braziliaan Naldo bepaalde de eindstand op 2-2. Een flinke streep door de rekening voor Dortmund, dat ondanks de magere prestaties in een uitverkocht stadion (meer dan 80.000 toeschouwers) speelde.

Schalke 04 zegevierde met pijn en moeite bij Paderborn. Met Klaas-Jan Huntelaar in de basis wonnen Die Königsblauen met 1-2. Het beleefde een valse start door een eigen doelpunt van , maar doelpunten van Eric Maxim Choupo-Moting en brachten de club uit Gelsenkirchen de volle buit. Schalke staat nu vijfde, met vijf punten achter nummer twee Wolfsburg. Bayer Leverkusen, dat dankzij Stefan Kiessling met 0-1 bij 1899 Hoffenheim won, bezet de vierde stek.

Dortmund schuift door de remise wel twee plaatsen op. Het passeert SC Freiburg en Werder Bremen. Zonder de uit de gratie geraakte Eljero Elia ging Werder namelijk met 4-1 ten onder bij het als derde gerangschikte Borussia Mönchengladbach, waar Roel Brouwers 72 minuten in actie kwam. Eintracht Frankfurt en Hertha BSC hielden elkaar in een spektakel op 4-4.