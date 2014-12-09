Oud-Ajacied in Cyprus: "Ik vermoed dat het doping was"

Nu Ajax in de Champions League tegenover APOEL Nicosia staat, heeft de Amsterdamse club contact gezocht met oud-speler Robin Muller van Moppes. Hij speelde in de jeugd van Ajax samen met onder meer Wesley Sneijder en John Heitinga en stond daarna twee seizoenen onder contract bij Onisilos Sotira, een ploeg uit Cyprus. Het werd een bijzonder avontuur, vertelt hij op de website van de regerend landskampioen.

"Die twee jaar Cyprus hebben mij ervaringen gebracht en levenslessen. Ik was 24 toen ik daar naartoe ging, je moet jezelf maar zien te redden in een andere cultuur. Het vormt je", zegt hij. Hij vertelt een bijzondere anekdote over het voetbal in Cyprus. Voor zijn debuut kreeg hij van de medische begeleider van de ploeg tabletjes, die zijn uitwerking niet misten. "Ik vertrouwde het niet helemaal, maar ik dacht: 'het zal wel goed zijn'. Het was mijn eerste wedstrijd en ik wilde mij van mijn beste kant laten zien. Ik weet niet of het doping is geweest, maar ik vermoed van wel. Ik voelde vrij snel dat er een stimulerend effect vanuit ging. Ik voelde mij energiek en sterk."

"Wat het allemaal met mijn lijf had gedaan, merkte ik toen ze anderhalf uur na de wedstrijd waren uitgewerkt. Ik had moeite om na de busreis op te staan. Het was of mijn lijf was gecrasht. De vermoeidheid sloeg ook tien keer zo hard toe. Ik heb ze nooit meer genomen. Bewijzen kan ik het niet, maar het zou mij niet verbazen als er een middel in zat dat op de lijst van verboden middelen staat. Ik sta er niet meer van te kijken als er dopingverhalen in het voetbal opduiken, zoals een maand of vijf geleden bij Spakenburg. Waarom zou dat alleen bij wielrennen of atletiek zijn? Ik denk ook zeker dat het in voetbal gebeurt", aldus de voormalig middenvelder op Ajax.nl.

Met APOEL treft Ajax woensdag de absolute nummer één van Cyprus. "APOEL is de top van Cyprus. Ik dacht dat hun niveau gelijk stond aan de subtop in Nederland, maar je merkt nu dat ze zich in de Champions League toch redelijk goed staande houden. Hun kracht is het collectief, ze vechten en strijden wel voor elkaar. Zijn trots. Ik denk dat dat dé kracht is van die ploegen. Ik vind wel dat Ajax op Cyprus had moeten winnen, de kansen hebben ze daar ook zeker voor gekregen. Woensdagavond vertrouw ik op een goede afloop; in thuiswedstrijden komt er bij Ajax iets los en zeker in Champions League-wedstrijden voetballen ze wat vaker vrijuit."