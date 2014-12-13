Tesselaar: "Van Dijk is te goed voor de Schotse competitie"

In de Schotse competitie staat er morgen (zondag) een Nederlands onderonsje op de rol. Jeroen Tesselaar neemt het met St. Mirren op tegen het Celtic van . De 25-jarige Tesselaar is lovend over zijn landgenoot, en is verbaasd dan de oud-speler van FC Groningen nog niet is weggekocht door een Engelse topclub.

Sinds zijn overstap van Groningen in 2013 maakt Van Dijk grote indruk in de Schotse Premier League. "Eigenlijk is Virgil te goed voor de Schotse competitie", zegt Tesselaar in gesprek met Voetbal International. "Vorig seizoen presteerde hij al sterk, maar deze jaargang is hij veruit de meest stabiele factor van Celtic. Wel aardig is dat ik de laatste weken bij Saint-Mirren zelf enkele malen als centrale verdediger heb gevoetbald. Staan er straks op Celtic Park twee Nederlanders centraal achterin…"

Tesselaar, oud-speler van AZ, snapt niet dat Van Dijk nog op de Schotse velden actief is. "Ik ben verbaasd dat hij afgelopen zomer niet al door een Engelse club is weggekocht. De enige reden die ik kan bedenken is dat Virgil in de Schotse competitie lastig te beoordelen is; hij wordt te weinig écht getest. En misschien is het onbewust lastig als verdediger negentig minuten geconcentreerd te blijven. Als je met Celtic zó dominant bent, kan nonchalance erin sluipen", besluit Tesselaar.