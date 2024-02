'Southampton klopt bij Feyenoord aan voor Vilhena'

Southampton heeft haar belangstelling in kenbaar gemaakt aan Feyenoord. De twintigjarige middenvelder moet zich in De Kuip al een tijdje schikken in een reserverol en de club van manager Ronald Koeman wil de jongeling wel verlossen van deze situatie. Dat meldt Voetbal International.

The Saints onderzoeken of een winterse transfer van Vilhena mogelijk is. De Feyenoorder is daarbij afhankelijk van Jack Cork. De middenvelder van Southampton wil zijn aflopende verbintenis niet verlengen en stevent daarom af op een vertrek. Is dit daadwerkelijk het geval, dan richt de Premier League-club haar pijlen op Vilhena.

Vilhena, die bij Feyenoord nog een contract heeft tot medio 2016 en geen heil ziet in een contractverlenging, wordt door Southampton beschouwd als een directe versterking. Koeman en co willen hem wel de mogelijkheid bieden om de tweede seizoenshelft alvast te wennen aan het hoogste podium van Engeland.