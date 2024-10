Geen groen licht voor stadionplannen Real Madrid

Real Madrid heeft fraaie ideeën liggen om haar stadion te verbouwen, maar de Spaanse rechter heeft een streep gezet door de verbouwingsplannen voor het Estadio Santagio Bernabéu. Dat melden diverse Spaanse media. De voetbaltempel krijgt door de afwijzing voorlopig geen uitschuifbaar dak. Het hoogste rechtsorgaan van Spanje heeft geoordeeld dat de plannen niet legaal zijn.

Real Madrid wil 400 miljoen euro investeren in haar thuishaven, die door de verbouwing een stuk moderner moet worden. Er liggen, naast het uitschuifbare dak, plannen voor een hotel, een winkelgalerij en een lichtgevel. De club bood het gemeentebestuur een stuk land aan in het zuiden van de Spaanse hoofdstad, om zo een bouwvergunning te verkrijgen. Deze handelswijze is niet toegestaan.

De Madrileense topclub heeft na de uitspraak aangegeven dat het met de gemeente gaat overleggen over een (juridische) oplossing.