'PEC-verdediger Van der Werff op weg naar Vitesse'

19 februari 2015, 07:55
Roland | Redacteur

Maikel van der Werff lijkt PEC Zwolle na dit seizoen te verruilen voor Vitesse. Volgens De Telegraaf is de verdediger al medisch gekeurd bij de ploeg uit Arnhem en zullen op korte termijn de laatste details worden afgerond. Van der Werff kan een contract voor meerdere seizoenen tekenen in het Gelredome.

Een transfersom hoeft Vitesse niet te betalen voor Van der Werff, want het contract van de 25-jarige verdediger in Zwolle loopt aan het eind van dit seizoen af. De Noord-Hollander is een vaste waarde in het elftal van coach Ron Jans. Hij kwam in januari 2013 naar PEC Zwolle, daarvoor speelde hij jaren bij FC Volendam.

Mocht de overstap van Van der Werff doorgaan, dan wordt hij de tweede verdediger in korte tijd die van PEC Zwolle naar Vitesse gaat. In de winterstop van vorig seizoen deed Rochdi Achenteh hetzelfde.

M. van der Werff

M. van der Werff
Hollandia
Team: Hollandia
Functie: Coach
Leeftijd: 37 jaar (22 apr. 1989)

