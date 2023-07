Streppel gelukkig: "We zaten er vanaf het begin bovenop"

Jurgen Streppel was zondag een gelukkig man na de 3-0 overwinning van zijn Willem II op Heracles Almelo. "We zaten er vanaf het begin bovenop, we waren enorm gretig. De tweede helft was een stuk minder, maar we zijn wel blijven knokken", aldus de trainer voor de camera van FOX Sports.

Streppel was blij met de treffer van Samuel Armenteros, die woensdag nog een enorme kans miste. "Ik had hem deze week op de training nog even voorgedaan hoe je voor open doel scoort", grapte hij.