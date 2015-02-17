Van Persie kan komend weekend weer in actie komen

Manchester United slaagde er maandagavond in om de kwartfinales van de FA Cup te bereiken. Na een 1-0 achterstand bij Preston North End wist de ploeg van Louis van Gaal met 1-3 te winnen. De manager kon niet beschikken over Robin van Persie, maar komende zaterdag is de Nederlandse spits wel weer inzetbaar.

"Hij zal dan weer fit zijn", sprak Van Gaal na het gewonnen FA Cup-duel, doelend op de competitiewedstrijd van Man United tegen Swansea City. Van Persie kampte slechts met lichte klachten.

In de kwartfinales stuit Man United op Arsenal, dat de FA Cup vorig seizoen wist te winnen. Liverpool - Blackburn Rovers (2), Bradford City (3) - Reading FC (2) en Aston Villa - West Bromwich zijn de andere duels in de kwartfinales, die op 7 en 8 maart gespeeld worden.