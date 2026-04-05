Robin van Persie baalt flink van het optreden van de arbitrage, zo laat de Feyenoord-coach na afloop van de remise (0-0) op bezoek bij FC Volendam weten. Daarnaast is de oefenmeester van mening dat zijn ploeg zich niet hoef te schamen voor het teleurstellende optreden in het KRAS Stadion.

Scheidsrechter Allard Lindhout besloot zondagmiddag veel door te laten gaan. De arbiter maakte er een fysieke wedstrijd van met weinig kaarten; Van Persie was een van de weinigen die wél geel ontving. De trainer vond namelijk dat de arbiter té veel toeliet en daardoor zwak voor de dag kwam.

Na afloop van de wedstrijd wil Van Persie niet al te veel kwijt over het optreden van Lindhout, maar laat hij wel duidelijk blijken dat hij er flink van baalt: "Uiteindelijk vind ik ook dat je naar jezelf moet kijken. Maar ik had niet het gevoel dat we het vandaag echt mee hadden, laat ik het zo zeggen", zegt hij bij ESPN.

'Was de VAR er wel?'

Op de persconferentie gaat Van Persie iets dieper op de situatie in en noemt hij zijn spits Ayase Ueda als voorbeeld: "Ik vind het richting Ayae niet eerlijk. Hij wordt heel hard bespeeld, maar hij krijgt werkelijk waar nooit iets mee. Geen vrije trap of penalty. Niets! Dat is echt ongelooflijk. Hij verdient veel meer bescherming, dat heb ik vandaag wel gemist", zegt Van Persie. "Was de VAR er wel? Wel, ja? Echt? Dat is goed om te weten", eindigt hij cynisch.

'Schaam je kapot'

Het teleurstellende gelijke spel zorgde voor frustratie bij de meegereisde supporters van Feyenoord. 'Schaam je kapot', klonk het na het eindsignaal dan ook vanuit het uitvak. Van Persie vindt echter niet dat zijn ploeg zich kapot moet schamen: "Nee. Ze hebben hard gewerkt, dat heeft iedereen gezien. We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken door balvaster te zijn."