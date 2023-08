Feyenoord aangeklaagd voor racisme: "Zorgwekkend"

Maandag werd bekend dat de UEFA een aanklacht ingediend heeft tegen Feyenoord, naar aanleiding van het wangedrag van een deel van de supporters tijdens de Europa League-wedstrijd van afgelopen donderdag tegen AS Roma (1-2 verlies). Feyenoord wordt niet alleen aangeklaagd voor het gooien van vuurwerk en aanstekers en een onvoldoende wedstrijdorganisatie, maar er wordt ook een link met racisme gelegd. Dat vindt de club 'zorgwekkend'.

Tijdens het EL-treffen met Roma werd er een opblaasbare banaan op het veld gegooid. De vierde official had het idee dat de Ivoriaan Gervinho racistisch bejegend werd door de Rotterdamse fans. De aanvaller van Roma zei zelf in Italiaanse media dat hij hoopt dat Feyenoord bestraft wordt voor het incident. "Dit soort acties brengt het voetbal in diskrediet", sprak de maker van het winnende doelpunt in De Kuip. Algemeen directeur Eric Gudde ziet het met lede ogen aan. "Dat er een link met racisme is gelegd, dat is heel teleurstellend."

De Feyenoord-directeur sprak direct na de wedstrijd al uit dat hij racisme uitsloot. "De club Feyenoord is gelukkig nog nooit met racisme geassocieerd", stelt hij ruim een halve week later in het Algemeen Dagblad. "Onze jeugdopleiding is zo multicultureel als het maar zijn kan. En we hebben de UEFA via foto's en beeldmateriaal laten zien dat de opblaasbare banaan onderdeel is van acties van ons sfeerteam. Zoals er in Rome tijdens de wedstrijd in de twaalfde minuut opblaasbare ballen en bananen door het vak vlogen. En zoals er ooit tijdens Feyenoord-Heracles wel meer dan honderd opblaasbananen door het vak werden gegooid."

In de rust van het duel met de Romeinen wilde Feyenoord al duidelijk maken dat de Franse scheidsrechter Clément Turpin de verkeerde conclusie trok, nadat de banaan op het veld werd gegooid. Na de EL-wedstrijd werd de situatie ook uitgelegd aan Gervinho zelf. "We hadden het idee dat Gervinho het toen begreep", aldus Gudde. "Maar als ik dan zijn uitspraken lees, dan blijkt dat niet het geval. Als de citaten echt zijn natuurlijk."

Het is een vervelende situatie, ook omdat de UEFA nadrukkelijk campagne voert tegen racisme in het voetbal. "Daarom is dit zorgwekkend. Misschien is de straf straks een optelsom van alle aanklachten en racisme is een zwaar vergrijp. We hebben nu twee weken de tijd om ons te verweren. We willen hier vanaf, deze club is nog nooit met racisme geassocieerd en dat moet zo blijven."