Heerenveen speelt zonder Van den Berg en Duarte

1 maart 2015, 12:05
SC Heerenveen mist Joey van den Berg en Lerin Duarte in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De twee middenvelders kampten in de aanloop naar het duel met lichte klachten en zijn niet op tijd fit. Verdediger Pele van Anholt is daardoor een linie naar voren geschoven

Bij Heerenveen heeft ook Morten Thorsby een basisplaats. In de aanvalslinie is Pelle van Amersfoort opnieuw de vervanger van de geblesseerde Sam Larsson. De thuisploeg begint met de verwachte elf spelers, met achterin Kevin van Diermen op de plek van de geschorste Jurgen Mattheij.

Opstellingen

Excelsior: Damen; Bovenberg, Fischer, Van Diermen, Kuipers; Bruins, Kruijs, Stans; Botaka, Van Weert, Van Mieghem

SC Heerenveen: Nordfeldt, Marzo, Otigba, Van Aken, Van Anholt, Thern, Schmidt, Van Amersfoort, Slagveer, Uth, Thorsby 

Excelsior - Heerenveen

Excelsior
3 - 0
sc Heerenveen
Gespeeld op 1 mrt. 2015
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2014/2015

Lerin Duarte

Lerin Duarte
Leeftijd: 35 jaar (11 aug. 1990)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Noordwijk
0
0
2021/2022
Aris
0
0
2020/2021
Aris
0
0
2019/2020
Aris
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
Fortuna
34
-14
39
12
Go Ahead
34
1
38
13
Excelsior
34
-13
38
14
Telstar
34
-6
37
15
PEC
34
-27
37

