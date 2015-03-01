Heerenveen speelt zonder Van den Berg en Duarte

SC Heerenveen mist Joey van den Berg en in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De twee middenvelders kampten in de aanloop naar het duel met lichte klachten en zijn niet op tijd fit. Verdediger Pele van Anholt is daardoor een linie naar voren geschoven

Bij Heerenveen heeft ook Morten Thorsby een basisplaats. In de aanvalslinie is Pelle van Amersfoort opnieuw de vervanger van de geblesseerde Sam Larsson. De thuisploeg begint met de verwachte elf spelers, met achterin Kevin van Diermen op de plek van de geschorste Jurgen Mattheij.

Opstellingen

Excelsior: Damen; Bovenberg, Fischer, Van Diermen, Kuipers; Bruins, Kruijs, Stans; Botaka, Van Weert, Van Mieghem

SC Heerenveen: Nordfeldt, Marzo, Otigba, Van Aken, Van Anholt, Thern, Schmidt, Van Amersfoort, Slagveer, Uth, Thorsby