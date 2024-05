Kans dat Depay en Wijnaldum vertrekken is 'heel groot'

PSV stak dit seizoen met kop en schouders boven de rest van de ploegen in de Eredivisie uit en dat kreeg zaterdagavond gestalte, toen door een 4-1 zege op sc Heerenveen definitief het landskampioenschap gegrepen werd. Twee onmisbare krachten in het Eindhovense kampioensteam zijn en . In het Philips Stadion gaat men ervan uit dat de twee smaakmakers komende zomer zullen vertrekken.

"De kans is heel groot dat Memphis en 'Gini' vertrekken", sprak coach Phillip Cocu na de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Heerenveen volgens het ANP. De coach hoopt dat de rest van het succesvolle team intact zal blijven. "Ik hoop dat we de rest van de ploeg bij elkaar kunnen houden. Een paar mutaties is niet erg, maar het moeten er niet teveel worden", weet de Eindhovense oefenmeester.

Vooral Depay wordt begeerd door buitenlandse clubs. Technisch manager Marcel Brands zei tegen de NOS dat de grootste clubs voor hem in de rij staan. "Er is serieuze belangstelling van hele grote clubs. Als het tot een deal komt, moet hij de keuze maken. Het is aan ons om er met die clubs uit te komen", aldus Brands.

PSV moet, door het vertrek van Ernest Faber, ook op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Er is nog een duidelijkheid over een kandidaat of een profielschets. "We wilden eerst kampioen worden, nu kunnen we ernaar gaan kijken", stelde Brands.