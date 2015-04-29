Live voetbal

Geen haast bij Cruijff om Ajax-problemen op te lossen

29 april 2015

Johan Cruijff heeft zich nog niet bij Ajax gemeld om de interne problemen op te lossen. Het clubicoon zou zich deze week bij de Amsterdamse club laten zien, maar heeft zijn komst volgens het Algemeen Dagblad tot nader order uitgesteld. Ondertussen zitten opleiders Wim Jonk en Ruben Jongkind nog steeds niet op één lijn met Marc Overmars, Dennis Bergkamp en Frank de Boer.

In het technisch hart van Ajax bestaat er een meningsverschil over de te volgen koers. Hoofd jeugdopleidingen Wim Jonk schuift nog steeds niet aan bij de reguliere vergaderingen, waar Bergkamp en Overmars ook aan tafel zitten. Vertrouwensman Keje Molenaar gaf een tijdje geleden aan dat Cruijff de kopstukken weer op één lijn zou proberen te krijgen, maar dat is tot op heden dus nog niet gebeurd.

De raad van commissarissen heeft er ondertussen voor gezorgd dat de directie (Kinsbergen, Van der Sar, Overmars, Slop) en het technisch hart (Jonk, Bergkamp, Overmars) workshops van Boston Consulting Group over bedrijfsstrategie bijgewoond hebben.

