Koeman spreekt van bekroning op seizoen

Hoewel er ook iets voor zijn club Southampton op het spel stond, heeft Ronald Koeman de FA Cup-finale tussen Arsenal en Aston Villa niet kunnen zien. De Nederlandse oefenmeester zat namelijk in het vliegtuig naar Portugal. Koeman kreeg uiteindelijk wel goed nieuws te horen: Arsenal won met 4-0, waardoor Southampton volgend seizoen Europa in gaat.

"Of dit een bekroning is op het seizoen? Ja, absoluut", aldus Koeman bij FOX Sports. "We zouden al met een heel goed gevoel de vakantie in gaan. En als je dan ook nog dit erbij krijgt, dan is dat zeker voor de club en fans heel speciaal, want ik weet niet hoe lang het geleden is dat Southampton voor het laatst Europees voetbal speelde. Daar zijn we ontzettend trots op."

Engelse clubs nemen de Europa League niet altijd even serieus. Desgevraagd reageerde Koeman: "Wie zijn wij om het niet serieus te nemen? We gaan ervoor. Het is een uitdaging die we zeker serieus nemen."

Koeman ging ook nog in op een eventuele transfer van Jordy Clasie van Feyenoord naar Southampton. "Er is nog geen contact geweest, omdat er ook bij ons niets gebeurt. Er is wel interesse voor spelers, onder wie Morgan Schneiderlin. Mocht hij vertrekken, dan gaan wij kijken wat we gaan doen. Maar Clasie staat zeker op het lijstje."