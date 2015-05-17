Milan krijgt weer ferme dreun in nieuwe Berardi-show

Het gaat van kwaad tot erger bij AC Milan, waar de ellende zich maar blijft opstapelen. De Rossoneri kregen zondag de zoveelste tik van het seizoen te verwerken, toen ze met 3-2 ten onder gingen bij laagvlieger Sassuolo. De twintigjarige leverde weer een sensationele prestatie tegen Milan, dat absoluut zijn favoriete tegenstander lijkt te zijn.

Op 12 januari 2014 beleefde Berardi, een twintigjarige jongen uit Cariati, de dag van zijn leven. Met amper Serie A-minuten in de benen maakte hij een reusachtige indruk tegen Milan, dat ondanks de resultaten van de afgelopen jaren natuurlijk wel een grootmacht blijft in Italië. De jonge aanvaller maakte vier doelpunten tegen de ploeg uit de modestad en had zodoende een formidabel aandeel in de 4-3 zege. Een prestatie die nauwelijks te evenaren is, zou je denken.

Het tegendeel is waar. Berardi wist het gewoon nog een keer te flikken tegen de rood-zwarte formatie uit Lombardije. Binnen een half uur spelen tekende hij zowel de 1-0 - een discutabel doelpunt, aangezien de bal niet over de lijn leek te zijn - als de 2-0 aan tegen de Milanezen, die dus flink wakker geschud werden in het Mapei Stadion. Ze bleken daarna ook wakker te zijn, aangezien (puntertje) en Alex (kopbal) de stand gelijktrokken. Na de 2-2 van oud-PSV'er Alex kreeg Bonaventura echter een rode kaart. Daarna kantelde de partij weer.

Zodoende blijft het de vraag of de geplaagde coach Filippo Inzaghi, na weer een dramatisch optreden, nog toekomst heeft bij Milan. Zijn hoofd ligt al bijna het hele seizoen op het hakblok, hoe lang zal voorzitter Silvio Berlusconi en vice-preses Adriano Galliani hem nog de hand boven het hoofd houden?