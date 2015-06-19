Live voetbal

Atlético-spits Mandzukic lijkt op weg naar Juventus

0 reacties
Ger
19 juni 2015, 00:04

Juventus lijkt de vervanger van Carlos Tevez al te hebben gestrikt. Volgens diverse Italiaanse media heeft de verliezend finalist van de Champions League een akkoord bereikt met Atlético Madrid over de transfer van Mario Mandzukic. Hij zou voor zo'n achttien miljoen euro naar Turijn moeten verhuizen.

De 29-jarige Mandzukic, die nog wel een medische keuring moet ondergaan, gaat naar verluidt voor vier seizoenen tekenen bij Juventus. Vorig jaar stapte de Kroatische international van Bayern München over naar Atlético. Voor de Spaanse club maakte hij twaalf doelpunten in 28 competitieduels. Mandzukic speelde eerder voor onder meer VfL Wolfsburg en Dinamo Zagreb.

Tevez wil graag in zijn vaderland opnieuw uitkomen voor Boca Juniors. Juventus is bereid mee te werken aan een tussentijds vertrek van de Argentijn, die nog een jaar onder contract staat bij de Italiaanse kampioen. Met Mandzukic speelt de Oude Dame dus alvast in op de aanstaande transfer van Tevez. Ook Robin van Persie stond naar verluidt op de verlanglijst van Juventus.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hancko laat nieuwe scheenbeschermers maken en toont opnieuw liefde voor Feyenoord

Hancko laat nieuwe scheenbeschermers maken en toont opnieuw liefde voor Feyenoord

  • vr 26 dec. 2025, 17:39
  • vr 26 dec. 2025, 17:39
Feyenoord-speler Quinten Timber

‘Juventus volgt situatie Timber op de voet’

  • wo 17 dec. 2025, 15:12
  • wo 17 dec. 2025, 15:12
Valentijn Driessen met op de achtergrond PSV-spelers die treuren om een goal van Atlético Madrid

Driessen bespeurt 'overmoed' bij PSV, maar rekent tóch op Europese overwintering

  • wo 10 dec. 2025, 13:53
  • wo 10 dec. 2025, 13:53
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

M. Mandžukić

M. Mandžukić
Leeftijd: 39 jaar (21 mei 1986)

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
2
Milan
17
15
38
3
Napoli
17
13
37
4
Juventus
18
8
33
5
Roma
18
8
33
6
Como
17
11
30

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel