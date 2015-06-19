Atlético-spits Mandzukic lijkt op weg naar Juventus

Juventus lijkt de vervanger van Carlos Tevez al te hebben gestrikt. Volgens diverse Italiaanse media heeft de verliezend finalist van de Champions League een akkoord bereikt met Atlético Madrid over de transfer van Mario Mandzukic. Hij zou voor zo'n achttien miljoen euro naar Turijn moeten verhuizen.

De 29-jarige Mandzukic, die nog wel een medische keuring moet ondergaan, gaat naar verluidt voor vier seizoenen tekenen bij Juventus. Vorig jaar stapte de Kroatische international van Bayern München over naar Atlético. Voor de Spaanse club maakte hij twaalf doelpunten in 28 competitieduels. Mandzukic speelde eerder voor onder meer VfL Wolfsburg en Dinamo Zagreb.

Tevez wil graag in zijn vaderland opnieuw uitkomen voor Boca Juniors. Juventus is bereid mee te werken aan een tussentijds vertrek van de Argentijn, die nog een jaar onder contract staat bij de Italiaanse kampioen. Met Mandzukic speelt de Oude Dame dus alvast in op de aanstaande transfer van Tevez. Ook Robin van Persie stond naar verluidt op de verlanglijst van Juventus.