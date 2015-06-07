Live voetbal

Plat vertrekt bij Roda en gaat met broer naar Katwijk

Roland
7 juni 2015, 10:57

De profcarrière van Johan Plat zit er voorlopig op. Op 28-jarige leeftijd heeft de aanvaller, dit seizoen actief voor het gepromoveerde Roda JC Kerkrade, gekozen voor een overstap naar amateurclub vv Katwijk. Hij gaat daar samenspelen met zijn 22-jarige broer Stefan Plat, die overkomt van FC Volendam.

In het verleden speelde Johan Plat voor FC Volendam, FC Zwolle, FC Dordrecht, FC Oss, Telstar en het Duitse Hansa Rostock. in 2014 tekende hij bij Roda JC en in de eerste helft van dit seizoen scoorde hij zeven keer. Vanaf januari hield een heupblessure, waaraan hij volgende week geopereerd wordt, de spits aan de kant. Hierdoor kon hij ook niet meespelen in de play-offs, waarin de Limburgse club promotie veiligstelde.

Katwijk laat weten dat Plat, na zijn operatie, enkele maanden nodig heeft om te herstellen. "Johan heeft aangegeven dat hij na goede gesprekken met v.v. Katwijk veel zin heeft om bij de club aan de slag te gaan. Daarbij wil hij gericht aan zijn maatschappelijk carrière gaan werken", aldus de club. De Zuid-Hollanders voegen eraan toe dat de selectie voor het nieuwe seizoen met de komst van de gebroeders Plat rond is.

Johan Plat

Johan Plat
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (26 feb. 1987)

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
2
Cambuur
20
20
44
3
De Graafschap
20
8
34
4
Roda
20
4
31
5
Jong PSV
20
1
31
6
Almere
20
8
29

