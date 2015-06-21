Live voetbal

Utrecht neemt doelman Bednarek van Twente op proef

Ger
21 juni 2015, 13:59

FC Utrecht test Filip Bednarek in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De sluitpost deed mee aan de eerste training van de Domstedelingen, zo meldt De Telegraaf. De Pool was het afgelopen seizoen de derde doelman bij FC Twente.

Bij FC Utrecht is Robbin Ruiter al jaren de eerste keuze, maar door het vertrek van Jeroen Verhoeven is de positie van reservegoalie vacant. Bednarek mag zich de komende periode bewijzen aan trainer Erik ten Hag, die eerder ook actief was bij FC Twente.

FC Utrecht is als eerste eredivisieclub begonnen aan de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang. Over zeven weken wacht de aftrap van de competitie op bezoek bij Feyenoord.

Reacties

Filip Bednarek

Filip Bednarek
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 33 jaar (26 sep. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2024/2025
Lech
0
0
2023/2024
Lech
3
0
2022/2023
Lech
32
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23
9
Heerenveen
17
3
23

Complete Stand

