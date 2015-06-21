Utrecht neemt doelman Bednarek van Twente op proef

FC Utrecht test in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De sluitpost deed mee aan de eerste training van de Domstedelingen, zo meldt De Telegraaf. De Pool was het afgelopen seizoen de derde doelman bij FC Twente.

Bij FC Utrecht is Robbin Ruiter al jaren de eerste keuze, maar door het vertrek van Jeroen Verhoeven is de positie van reservegoalie vacant. Bednarek mag zich de komende periode bewijzen aan trainer Erik ten Hag, die eerder ook actief was bij FC Twente.

FC Utrecht is als eerste eredivisieclub begonnen aan de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang. Over zeven weken wacht de aftrap van de competitie op bezoek bij Feyenoord.