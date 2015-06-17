Van Haaren tekent voor twee jaar bij Dinamo Boekarest

Ricky van Haaren zet zijn loopbaan voort bij Dinamo Boekarest. De middenvelder tekent voor twee seizoenen in Roemenië. De voorbije voetbaljaargang verliep teleurstellend voor Dinamo, dat zelfs naast een ticket voor Europees voetbal greep.

De 23-jarige Van Haaren kijkt uit naar het buitenlandse avontuur. "Dit is een grote stap in mijn carrière. Ik hoop het vertrouwen van de club niet te beschamen", zegt de oud-Feyenoorder op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik verwacht me snel aan te passen."

Van Haaren was transfervrij nadat zijn contract bij ADO Den Haag afliep. Het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan FC Dordrecht, dat hem graag wilde overnemen.

Foto: fcdinamo.ro