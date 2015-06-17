Live voetbal

Van Haaren tekent voor twee jaar bij Dinamo Boekarest

0 reacties
Ger
17 juni 2015, 21:27

Ricky van Haaren zet zijn loopbaan voort bij Dinamo Boekarest. De middenvelder tekent voor twee seizoenen in Roemenië. De voorbije voetbaljaargang verliep teleurstellend voor Dinamo, dat zelfs naast een ticket voor Europees voetbal greep.

De 23-jarige Van Haaren kijkt uit naar het buitenlandse avontuur. "Dit is een grote stap in mijn carrière. Ik hoop het vertrouwen van de club niet te beschamen", zegt de oud-Feyenoorder op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik verwacht me snel aan te passen."

Van Haaren was transfervrij nadat zijn contract bij ADO Den Haag afliep. Het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan FC Dordrecht, dat hem graag wilde overnemen.

Foto: fcdinamo.ro

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst viert de 1-0 bij Ajax-Telstar

Weghorst geeft uitleg over wedstrijdvoorbereiding met bijbel

  • di 30 dec. 2025, 08:55
  • di 30 dec. 2025, 08:55
Robin Veldman

Winnen in De Kuip was niet het hoogtepunt voor SC Heerenveen: 'AZ was veel specialer'

  • ma 29 dec. 2025, 06:55
  • ma 29 dec. 2025, 06:55
Peter Bosz van PSV en Bas Nijhuis

Bosz weigert Nijhuis de hand te schudden na Utrecht - PSV

  • di 23 dec. 2025, 07:55
  • di 23 dec. 2025, 07:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

R. van Haaren

R. van Haaren
Leeftijd: 34 jaar (21 jun. 1991)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2021/2022
Quick Boys
23
1
2020/2021
Quick Boys
6
1
2019/2020
Grudziądz
18
2
2018/2019
Slovan
1
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel