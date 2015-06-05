Voorzitter Engelse bond voorspelt arrestatie Blatter

Voorzitter Greg Dyke van de Engelse voetbalbond verwacht dat preses Sepp Blatter tot een eerder vertrek bij de FIFA zal worden gedwongen. Hij durft er bij de bookmakers zelfs geld op te zetten dat de Zwitser binnenkort wordt gearresteerd.

Dyke waarschuwt dat er na het vertrek van Blatter nog veel werk valt te verrichten bij de FIFA. "Het grote gevaar is nu dat je een Blatter II aan de macht krijgt, terwijl het noodzakelijk is de structuur van de organisatie in wortel en tak te veranderen. Blatter zal die hervorming niet leiden, dat kan echt niet", aldus Dyke in The Guardian. "Hij is trouwens dan al weg. Hij kan niet blijven zitten. Het eerste wat je leert als je een organisatie runt, is dat op het moment dat je zegt dat je weggaat, je al weg bent."

Dyke wierp zich in de aanloop naar de voorzittersverkiezingen bij de FIFA al op als een fervent tegenstander van Blatter. Hij dreigde eerder ook al met een boycot van het WK in Rusland. Als het van Dyke afhangt, is ook Qatar niet langer zeker meer van de organisatie van het mondiale toernooi.