Benitez verliest eerste wedstrijd met Real Madrid

Real Madrid heeft de eerste wedstrijd onder leiding van Rafael Benitez verloren. Op de zogeheten International Champions Cup ging de Spaanse topclub onderuit tegen AS Roma. In Melbourne namen de Italianen na een doelpuntloze remise de penalty's beter.

Beide clubs traden niet in hun allersterkste opstelling aan. Zo liet Benitez de talentvolle Noor Martin Ødegaard in de basis beginnen. Sterspeler Cristiano Ronaldo was als vaste kracht wél van de partij in het elftal van de Koninklijke. De beste kansen in het voorbereidingsduel waren voor Roma. Daniele De Rossi trof al vroeg de lat en een inzet van Francesco Totti werd van de lijn gehaald.

In de tweede helft raakte Mattia Destro bovendien de paal met een volley. Real, dat na de pauze beter voor de dag kwam, vroeg tevergeefs om een strafschop nadat Lucas Vázquez met een inzet de arm van Vasilis Torosidis had getroffen. Door het uitblijven van doelpunten moesten penalty's voor een winnaar zorgen. Een misser van Vázquez brak Real uiteindelijk op.

Eerder in het toernooi was Manchester City in de openingswedstrijd te sterk voor het Melbourne City van coach John van 't Schip. Samir Nasri nam in de slotfase met een prachtige volley het enige doelpunt voor zijn rekening.