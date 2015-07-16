Nog geen aanvoerder bij PSV, Kristensen ADO-captain

Het is, na het vertrek van Georginio Wijnaldun naar Newcastle United, de vraag wie er voortaan de aanvoerdersband zal dragen bij PSV. De namen van Andrés Guardado, en Jeroen Zoet worden genoemd als kandidaten, maar coach Phillip Cocu heeft de spelers nog geen duidelijkheid verschaft.

"Ik heb geen flauw idee wie het gaat worden. De trainer heeft nog niemand aangewezen", geeft De Jong aan in gesprek met Omroep Brabant. De spits zou het wel mooi vinden om aanvoerder te worden." Ik zou het zelf een hele eer vinden om de band te mogen dragen. We zullen het wel zien. Of ik nu wel of niet die band om mijn arm krijg, ik zal altijd keihard voor het team blijven werken." Het is nog niet duidelijk wanneer Cocu zijn keuze kenbaar maakt.

Bij ADO Den Haag is er al wél duidelijkheid inzake het aanvoerderschap. Thomas Kristensen is door coach Henk Fraser benoemd tot aanvoerder, Aaron Meijers en Vito Wormgoor zijn de reservecaptains.