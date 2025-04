Stekelenburg: "Ik moet nu alles uit mijzelf halen"

is dolgelukkig met zijn overstap naar Southampton. De Nederlandse doelman kijkt terug op een aantal moeizame jaren bij AS Roma, Fulham en AS Monaco, maar wil vanaf nu alleen nog maar vooruit kijken. "Ik kan anderen wel de schuld geven, maar daar schiet ik niks mee op. Elk verhaal heeft twee kanten. Ik moet nu alles uit mijzelf halen", zegt de 32-jarige goalie.

"De klasse kan niet in één keer weg zijn", zegt Stekelenburg in De Telegraaf over zichzelf. Met Oranje maakte hij zijn opwachting op het EK 2008, WK 2010 en EK 2012, maar sinds het laatstgenoemde toernooi ging het bergafwaarts met de keeper. "Daarom ben ik blij dat ik hier ben. Een goed voetballende ploeg, fijne gasten in de kleedkamer", stelt de voormalig Ajacied.

Stekelenburg werd door niemand minder dan manager Ronald Koeman naar Southampton gehaald. "Wat hij hier vorig jaar heeft gedaan is gewoon uitmuntend. Voor het eerst in twaalf jaar speelt Southampton weer Europees voetbal. Daarvoor loopt heel de stad uit", aldus de sluitpost, die onder meer ploeggenoot is van Graziano Pellè. "Het is een basie…' Maar wel een mooie baas. Een winnaar. Hij is mondig, ik hou daar wel van. En negen van de tien keer gaat de discussie over voetbal. Maar hij staat ook open voor andere dingen. En als keeper is het lekker om de bal bij hem voorin te leggen", aldus Stekelenburg.