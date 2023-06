Stoke-middenvelder Nzonzi verkast naar EL-winnaar

Stoke City neemt afscheid van een vaste waarde in het elftal van manager Mark Hughes. Middenvelder Steven Nzonzi maakt een transfer naar Sevilla, de regerend winnaar van de Europa League. Met de overstap van de Fransman is een bedrag van 9,7 miljoen euro gemoeid.

Via de officiële kanalen bedankt Stoke de vertrekkende speler voor de bewezen diensten. De 26-jarige Nzonzi werd in 2012 voor ongeveer 4 miljoen euro overgenomen van Blackburn Rovers en kwam in totaal tot 120 optredens voor Stoke. "We hebben hard gewerkt om hem te overtuigen, maar het was niet genoeg", aldus trainer Hughes.

Sevilla was afgelopen seizoen de nummer vijf in de Primera División. De Andalusische club won de EL, door Dnjepr Dnjepropetrovsk in de finale met 3-2 te verslaan.