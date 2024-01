Víctor Valdés maakt zichzelf onmogelijk bij Van Gaal

In navolging van Robin van Persie kan Víctor Valdés ook wel eens gaan vertrekken bij Manchester United. De Spaanse doelman is uit de gratie geraakt bij de Engelse topclub, omdat hij weigerde om onder de lat te staan bij de beloften. Dat heeft manager Louis van gaal op een persconferentie gezegd.

De 33-jarige Valdés werd verrassend genoeg al niet opgenomen in de selectie die momenteel op trainingskamp is in de Verenigde Staten. Nu is dus duidelijk geworden waarom dit zo is. "Hij volgt mijn filosofie niet en daarom is er geen plaats voor hem", zei Van Gaal volgens de BBC. Valdés moet de door Real Madrid begeerde David De Gea bij Man United voor zich dulden in de pikorde.

Valdés werd in januari aangetrokken als stand-in voor De Gea, maar de periode van de Spanjaard in Manchester lijkt dus geen succes te worden. "Als je niet doet wat er van je gevraagd wordt, dan is er nog maar één uitweg: de uitgang. Het is een grote teleurstelling", aldus Van Gaal.