Feyenoord start competitie zaterdag in volle Kuip

Over publieke belangstelling heeft Feyenoord niet te klagen bij de start van het nieuwe seizoen. De eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht wordt gespeeld in een volle Kuip. De Rotterdammers melden dat de laatste kaarten voor het duel vrijdag over de (digitale) toonbank gegaan zijn.

Ook tijdens de laatste twee oefenwedstrijden van de zomer, tegen Southampton en Olympiakos, zat de Kuip helemaal vol. Beide duels verliepen overigens niet vlekkeloos voor Feyenoord, de Rotterdammers verloren met respectievelijk 0-3 en 1-3. Tegen FC Utrecht wordt zaterdagavond om 20.45 uur afgetrapt.

Feyenoord-FC Utrecht is één van de vier competitiewedstrijden die ondanks stakingen van de politie komend weekend gespeeld kan worden. In Rotterdam leggen agenten het werk niet neer.