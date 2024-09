Overgoor krijgt aanvoerdersband bij Cambuur

is de nieuwe aanvoerder van SC Cambuur. De middenvelder neemt de band over van Etiënne Reijnen, die deze week vertrok. De verdediger is aan de slag gegaan bij FC Groningen, waar hij Eric Botteghin moet opvolgen.

De 26-jarige Overgoor zal zondag al te zien zijn met de band om zijn arm. Dan speelt Cambuur in de Eredivisie een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Vorige week bezorgde Overgoor de Friezen bij PEC Zwolle een punt door de 2-2 te maken.

Overgoor maakte in de eerste speelronde zijn officiële debuut voor Cambuur. Hij kwam deze zomer over van Go Ahead Eagles.