Primera División: blijft Barcelona prijzenkast vullen?

Malaga en Sevilla trappen de nieuwe editie van de Primera División vandaag (vrijdag) op gang. Het afgelopen seizoen werd een prooi voor FC Barcelona, dat bovendien voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de 'treble' veroverde. De Catalanen azen op een continuering van hun succesreeks, maar aartsrivaal Real Madrid ligt op de loer. FCUpdate.nl blikt vooruit op de Spaanse competitie, waarin de Nederlandse bijdrage inmiddels zeer gering is.

Voor Barcelona kon het seizoen haast niet beter verlopen dan de afgelopen editie. Onder leiding van de nieuwe trainer Luis Enrique werd de al imposante erelijst flink aangevuld. Die successen leken in de eerste maanden van de voetbaljaargang overigens allerminst aanstaande. Barcelona kwam moeizaam op gang en bovendien leek het niet te boteren tussen Lionel Messi en Luis Enrique. De sterspeler werd in die periode veelvuldig in verband gebracht met Chelsea, waar manager José Mourinho de deur voor de Argentijn wagenwijd had opengezet. In de tweede helft van het seizoen vielen alle puzzelstukjes alsnog perfect in elkaar bij de Catalaanse grootmacht. Mét Messi in de ploeg werden de landstitel, de Copa del Rey en de Champions League gewonnen.

Sevilla schreef afgelopen seizoen geschiedenis buiten Spanje. De titelhouder won als eerste club voor de vierde keer het toernooi om de Europa League. In de finale waren de manschappen van trainer Unai Emery met 3-2 te sterk voor Dnjepr Dnjepropetrovsk. Door de titel mag Sevilla dit seizoen instromen in de groepsfase van de Champions League.

Nieuwe spelers ondanks transferverbod

Real Madrid hield zich deze transferperiode aanvankelijk vrij rustig, maar dinsdag werd alsnog fors de portemonnee getrokken voor Mateo Kovacic, die in de Spaanse hoofdstad voor zes seizoenen tekende. De middenvelder kwam voor een slordige 35 miljoen euro over van Internazionale. Begin april had Real een andere prijzige nieuwe speler vastgelegd; verdediger Danilo werd voor ruim dertig miljoen weggehaald bij FC Porto. Doelman Iker Casillas (34), die in 1990 al werd opgenomen in de jeugdopleiding van Real, bewandelde de omgekeerde weg. Een bijna-naamgenoot van de routinier, Kiko Casilla, werd als vervanger overgenomen van Espanyol. Uiteindelijk moet echter David De Gea, die onder contract staat bij Manchester United, de eerste keeper van Real worden.

De selectie van Sevilla heeft veel veranderingen ondergaan. De Europa League-winnaar raakte onder meer Carlos Bacca (AC Milan), Vidal (Barcelona) en Stéphane M'Bia (Trabzonspor) kwijt. Daar staat de komst van onder meer Stephen N'Zonzi (Stoke City), Yevhen Konoplyanka (Dnjepr), Ciro Immobile (Borussia Dortmund) en ex-Vitessenaar Gaël Kakuta (Chelsea) tegenover. Valencia nam Zakaria Bakkali transfervrij over van PSV. De aanvaller was door contractperikelen al geruime tijd op een dood spoor geraakt in Eindhoven.

Van der Vaart houdt Nederlandse eer hoog

Adnane Tighadouini zag zijn puike seizoen bij NAC Breda deze zomer beloond worden met een transfer naar Malaga. De Nederlandse aanvaller van Marokkaanse komaf wilde aanvankelijk naar een topclub in de Eredivisie verkassen, maar een aanbieding bleef uit. "Uiteindelijk is dit veel mooier", concludeerde Tighadouni na zijn overstap naar de nummer negen van het vorige seizoen in Spanje. "Spelen in de Primera División is echt een droom die uitkomt." Ibrahim Afellay, een andere Nederlands-Marokkaanse voetballer, is definitief vertrokken uit Spanje. De oud-PSV'er kwam bij Barcelona niet in aanmerking voor een nieuw contract. Afgelopen seizoen bracht hij al op huurbasis door bij Olympiakos Piraeus. Vorige maand tekende Afellay bij Stoke City.

Barcelona blijft zilverwerk verzamelen

Top-vijf volgens FCUpdate.nl

1. FC Barcelona

2. Real Madrid

3. Atlético Madrid

4. Sevilla

5. Valencia

SD Eibar had dit seizoen eigenlijk helemaal niet mogen uitkomen op het hoogste niveau. De Baskische club eindigde de voorbije voetbaljaargang op de achttiende plaats, wat directe degradatie betekende. Aangezien Elche CF daarna wegens financiële problemen door de Spaanse voetbalbond uit de Primera División werd gezet, kwam er toch weer een plekje vrij voor Eibar. Voor het team van trainer José Luis Mendilibar zal het echter moeilijk worden om het vege lijf de komende maanden op eigen kracht te redden. Dat gaat ook op voor Las Palmas, dat La Liga bereikte via de play-offs. Granada, al meerdere seizoenen een laagvlieger, staat ook te boek als degradatiekandidaat.

Degradanten volgens FCUpdate.nl

18. Granada

19. Eibar

20. Las Palmas

Door: Ger Hensen