Weer een nieuw grafzerk op trainerskerkhof Standard

De Belgische competitie is nog maar vijf wedstrijden onderweg, maar de eerste trainer is alweer ontslagen. De clubleiding van Standard Luik heeft nu al besloten om coach Slavoljub Muslin op straat te zetten, vanwege de teleurstellende seizoensstart van de Rouches.

Muslin werd begin juni aangesteld op Sclessin, waar hij een contract voor één seizoen tekende. Standard had de optie om de samenwerking hierna met een jaar te verlengen, maar zover is het dus absoluut niet gekomen. Na vijf speelrondes is de 61-jarige trainer al vertrokken. De uitschakeling in de Europa League door Ajax-opponent Molde FK bleek de spreekwoordelijke druppel te zijn.

De honneurs worden nu tijdelijk waargenomen door assistent-coach Eric Deflandre. Standard speelt in het weekend de kraker tegen Club Brugge.