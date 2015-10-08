Live voetbal

Aanklager wil Kramer extra wedstrijd schorsen

Ger
8 oktober 2015

De aanklager betaald voetbal heeft de strafeis tegen Michiel Kramer met één duel verzwaard. De spits van Feyenoord moet vrezen in totaal vier wedstrijden te missen. Aanvankelijk was het strafvoorstel vier duels schorsing, waarvan een voorwaardelijk

Kramer duwde afgelopen zondag tijdens een opstootje De Graafschap-verdediger Ted van de Pavert in het gezicht. Scheidsrechter Danny Makkelie was het incident ontgaan. Op basis van de verklaringen van betrokkenen en televisiebeelden kwam de aanklager met een schikkingsvoorstel. Kramer ging tegen de strafmaat in beroep.

In plaats van vier wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk, mag Kramer wat de aanklager betreft vier duels onvoorwaardelijk 'brommen'. De tuchtcommissie doet vrijdagochtend uitspraak. 

Michiel Kramer

Michiel Kramer
Team: RKC
Leeftijd: 36 jaar (3 dec. 1988)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
RKC
22
2
2023/2024
RKC
29
8
2022/2023
RKC
27
12
2021/2022
RKC
31
11

