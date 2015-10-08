Aanklager wil Kramer extra wedstrijd schorsen

De aanklager betaald voetbal heeft de strafeis tegen met één duel verzwaard. De spits van Feyenoord moet vrezen in totaal vier wedstrijden te missen. Aanvankelijk was het strafvoorstel vier duels schorsing, waarvan een voorwaardelijk

Kramer duwde afgelopen zondag tijdens een opstootje De Graafschap-verdediger Ted van de Pavert in het gezicht. Scheidsrechter Danny Makkelie was het incident ontgaan. Op basis van de verklaringen van betrokkenen en televisiebeelden kwam de aanklager met een schikkingsvoorstel. Kramer ging tegen de strafmaat in beroep.

In plaats van vier wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk, mag Kramer wat de aanklager betreft vier duels onvoorwaardelijk 'brommen'. De tuchtcommissie doet vrijdagochtend uitspraak.