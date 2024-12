Nieuwe 'td' wil stijgende lijn van Roda doortrekken

Zijn komst werd vorige week al wereldkundig gemaakt, maar Ton Caanen is maandag officieel gepresenteerd als technisch directeur van Roda JC Kerkrade. De 49-jarige Limburger heeft tot 2018 getekend.

"Vanochtend reed ik met een fijn gevoel richting het Parkstad Limburg Stadion", zegt Caanen over zijn dienstverband in Kerkrade. "Het doet mij enorm goed dat de verantwoordelijke personen binnen Roda JC vertrouwen hebben in de persoon Ton Caanen. Begin juli heb ik gesolliciteerd op de functie van Technisch Directeur. De club had toen echter andere prioriteiten, waardoor de sollicitatieprocedure 'on hold' is gezet. Dit gaf mij de mogelijkheid om de interne organisatie van Roda JC beter te leren kennen. De laatste tien dagen is de procedure in een stroomversnelling geraakt, met deze presentatie als resultaat", legt hij uit.

"Zowel sportief als financieel zullen wij samen stappen gaan maken", vervolgt de beleidsmaker. "Roda JC is terug op het niveau waar het hoort: de Eredivisie. Nu moeten wij er samen voor zorgen dat wij deze stijgende lijn doortrekken". Daarmee doelt hij niet alleen op het sportieve, maar zeker ook op het financiële. "Ik wil eraan meewerken om deze club gezonder te maken en zal hier zeker ook mijn netwerk voor gebruiken."

Eerder werkte Caanen als hoofd jeugdopleidingen en trainer van de beloften bij Roda JC Kerkrade.