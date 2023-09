Vlaar krijgt nul op het rekest van Feyenoord

Mocht Oranje zich alsnog kwalificeren voor het EK van komende zomer in Frankrijk, dan is het nog maar de vraag of Ron Vlaar erbij is. De verdediger is nog altijd herstellende van de knieoperatie die hij afgelopen zomer onderging. Vlaar hoopte bij zijn oude club Feyenoord te mogen revalideren, maar kreeg nul op het rekest.

"Ron heeft inderdaad gevraagd of hij hier eventueel verder kon herstellen. Gezien zijn status hebben we dit uitgebreid intern besproken", zegt technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord tegen De Telegraaf. "We hebben te maken, zoals iedereen weet, met een team dat naar elkaar toe aan het groeien is. In dat proces achten wij het niet goed als er iemand bij komt met een geheel andere focus en doel, hoe logisch ook. Dat heb ik hem in een persoonlijk gesprek laten weten. Het is puur vanwege Ron zijn grote verdienste voor Feyenoord dat we het nog wel zeer serieus hebben bekeken."

Vlaar zou inzetten op een rentree na de winterstop. Hij vertrok in de zomer bij Aston Villa.