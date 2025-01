De Haan geeft herstelde Van Aken kans bij Heerenveen

mag bij zijn rentree in de hoofdmacht van SC Heerenveen direct in de basis beginnen. De 21-jarige verdediger stond een half jaar langs de kant met diverse blessures, maar is weer volledig fit. Trainer Foppe de Haan verandert ook de tactiek van zijn startformatie.

De Haan kan in de belangrijke wedstrijd tegen Roda JC, dat evenveel punten heeft als Heerenveen, niet beschikken over Lucas Bijker (schorsing) en Jeremiah St. Juste (kuitblessure). Branco van den Boomen mag daardoor ook starten.

De Belg Stefano Marzo krijgt in het nieuwe 3-4-3 systeem ook het vertrouwen. Hij mag voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verschijnen. "In die rol vind ik Marzo beter passen dan Van Anholt. Dat komt dat Marzo op de training een fantastische instelling toont", legt De Haan uit op de website van SC Heerenveen.

De Haan sleutelt aan zijn tactiek vanwege de tegenstander. "Als we 4-3-3 spelen heeft Roda altijd een middenvelder over en kunnen we geen druk op de bal houden. Bovendien spelen we thuis, we moeten deze wedstrijd winnen. Het scheelt dat Joey (van den Berg, red) terug is, hij kan het goed neerzetten."