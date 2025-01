Stoke wil contract Pieters openbreken en verlengen

kan een nieuw contract tekenen bij Stoke City. De Engelse club heeft de linksback uitgenodigd voor een gesprek, het wil zijn tot medio 2017 lopende verbintenis openbreken en verlengen.

De 27-jarige Pieters is een vaste waarde achterin bij Stoke. "Dit is mijn derde seizoen bij Stoke City en ik denk dat ik definitief heb laten zien dat ik het niveau aan kan. Ik heb dit jaar alles gespeeld en degelijk ook", zegt hij in De Telegraaf. Of het zijn voorkeur heeft om bij te tekenen, laat de verdediger in het midden. Wel staat hij open voor de gesprekken met de clubleiding. "Stoke City heeft mij de kans gegeven in de Premier League en daar ben ik de club heel dankbaar voor. Zeker, omdat mijn laatste periode bij PSV moeizaam was. Het minste dat ik nu kan doen, is luisteren naar wat ze met me willen en wat het toekomstperspectief is", laat hij weten.

Sinds zijn komst naar Stoke heeft Pieters zich met name fysiek enorm ontwikkeld. "Maar het allerbelangrijkste is dat ik een heel stabiele thuissituatie heb gekregen", zegt hij over zijn goede prestaties. "Ik ben verloofd en focus me alleen nog op voetbal. Bijzaken zijn niet meer aan de orde. Dat is mijn grootste winst."