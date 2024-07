Cech pakt fraai record: "Keek steeds naar de klok"

Petr Cech heeft na maandagavond een fraai record achter zijn naam staan. De Tsjechische goalie van Arsenal hield in wedstrijd tegen AFC Bournemouth (2-0 winst) zijn doel schoon en tekende zodoende voor de 170ste clean sheet in de Premier League in zijn carrière. Daarmee nam de 33-jarige sluitpost van Arsenal het record over van David James, die in 2010 afzwaaide met 169 clean sheets.

Na 352 optredens in de Premier League heeft Cech dus het record veroverd. Daar is de Tsjech enorm blij mee. "Ik moet zeggen dat ik zeer trots was na het laatste fluitsignaal. Ik was de laatste vijf of tien minuten al steeds naar de klok aan het kijken. Dit overkomt je niet elke dag. Dit is de beste competitie ter wereld", aldus de Tsjechische keeper.

Cech gaat momenteel met Arsenal aan kop in de Premier League. The Gunners kunnen dinsdagavond echter gepasseerd worden door Leicester City, dat één puntje minder heeft en het vanaf 20.45 uur in eigen huis opneemt tegen Manchester City.