De Wolf looft Kramer: "Dan is die gozer zo sluw"

maakte afgelopen zomer de overstap van ADO Den Haag naar Feyenoord. De lange spits was tot dusver goed voor negen goals en heeft volgens John de Wolf veel toegevoegd aan de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

"En dan bedoel ik niet alleen zijn negen goals", zegt de oud-verdediger tegen het Algemeen Dagblad. "Als het om strijd en een tikkeltje intimidatie gaat, dan is die gozer zo sluw. Kijk nog even naar de beelden van zondag. Ramon Zomer had geel op zak, ook net een rode kaart gekregen en overal zat bloed op zijn shirt", doelt De Wolf op de gebeurtenissen van zondag tijdens Feyenoord - Heracles.

Kort na de rode kaart van Zomer tekende Kramer voor een doelpunt. "Hij was de spelerstunnel nog niet in en het was al 2-0. Allemaal door dat ene specifieke moment waarop Feyenoord rook dat het duel kon worden beslist", aldus De Wolf, die momenteel als trainer van topklasser GVVV werkzaam is.