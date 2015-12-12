Live voetbal

De Wolf looft Kramer: "Dan is die gozer zo sluw"

0 reacties
Remco
12 december 2015, 13:18

Michiel Kramer maakte afgelopen zomer de overstap van ADO Den Haag naar Feyenoord. De lange spits was tot dusver goed voor negen goals en heeft volgens John de Wolf veel toegevoegd aan de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

"En dan bedoel ik niet alleen zijn negen goals", zegt de oud-verdediger tegen het Algemeen Dagblad. "Als het om strijd en een tikkeltje intimidatie gaat, dan is die gozer zo sluw. Kijk nog even naar de beelden van zondag. Ramon Zomer had geel op zak, ook net een rode kaart gekregen en overal zat bloed op zijn shirt", doelt De Wolf op de gebeurtenissen van zondag tijdens Feyenoord - Heracles.

Kort na de rode kaart van Zomer tekende Kramer voor een doelpunt. "Hij was de spelerstunnel nog niet in en het was al 2-0. Allemaal door dat ene specifieke moment waarop Feyenoord rook dat het duel kon worden beslist", aldus De Wolf, die momenteel als trainer van topklasser GVVV werkzaam is.

Lees ook:
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

Bizarre foto van Ajax - FC Groningen gaat rond op sociale media

  • Gisteren, 22:35
  • Gisteren, 22:35
Een spandoek bij Ajax - FC Groningen

Ajax - FC Groningen wordt dinsdagmiddag hervat zonder publiek

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

'Ajax-supporters omzeilen controles via nooduitgang tijdens vuurwerkchaos tegen FC Groningen'

  • Gisteren, 22:04
  • Gisteren, 22:04
0 reacties
Reageren
0 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Michiel Kramer

Michiel Kramer
RKC Waalwijk
Team: RKC
Leeftijd: 36 jaar (3 dec. 1988)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
10
1
2024/2025
RKC
22
3
2023/2024
RKC
29
8
2022/2023
RKC
27
12

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
14
27
37
2
Feyenoord
14
18
31
3
NEC
14
13
24
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel