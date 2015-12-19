Live voetbal

Hiddink ziet Chelsea zegevieren na bliksemstart

19 december 2015, 17:52   Bijgewerkt: 18:00

Met Guus Hiddink als aandachtig toeschouwer op de tribune heeft Chelsea de eerste wedstrijd na het ontslag van manager José Mourinho gewonnen. De regerend kampioen van de Premier League was met 3-1 te sterk voor laagvlieger Sunderland. Door de zege neemt Chelsea wat verder afstand van de gevarenzone.

De 69-jarige Hiddink werd enkele uren voor de wedstrijd gestrikt als opvolger van Mourinho. De spraakmakende Portugees moest donderdag zijn koffers pakken vanwege de vele slechte resultaten van Chelsea in de hoogste Engelse voetbalklasse. Hiddink was in 2009 al eens tussenpaus op Stamford Bridge en won toen de FA Cup. De oud-bondscoach van Oranje, die zonder werk zat na zijn breuk met de KNVB, zat tegen Sunderland nog niet op de bank. Assistenten Steve Holland en Eddie Newton namen de taken waar.

Vanaf de tribune, met clubeigenaar Roman Abramovich en oud-speler Didier Drogba aan zijn zijde, zag Hiddink de Londenaren uitstekend uit de startblokken schieten. Branislav Ivanovic opende de score al in de zesde minuut met een kopbal. Nog binnen het eerste kwartier zorgde Pedro voor een verdubbeling van de marge. Opmerkelijk, aangezien Chelsea in de laatste drie competitieduels tot slechts één treffer kwam.

Oscar tekende na de hervatting voor de 3-0. De Braziliaan mocht aanleggen vanaf de penaltystip, na een overtreding van doelman Costel Pantilimon. Sunderland vond daarna ook het net via Fabio Borini. Die treffer bleek uiteindelijk slechts goed voor de statistieken. De fans van Chelsea lieten overigens blijken Mourinho nog niet te zijn vergeten. Bij elk doelpunt van The Blues scandeerden ze de naam van de ontslagen coach.

Chelsea - Sunderland

Chelsea
3 - 1
Sunderland
Gespeeld op 19 dec. 2015
Competitie: Premier League
Seizoen: 2015/2016

