Rekik klimt met Olympique Marseille naar achtste plek

Olympique Marseille heeft de uitwedstrijd tegen Stade Rennes met minimaal verschil gewonnen. Een doelpunt van Remy Cabella in de 21ste minuut volstond voor de driepunter.

Karim Rekik speelde de volledige wedstrijd bij Marseille. De oud-PSV'er beleefde afgelopen zondag nog een teleurstellend optreden in de Ligue 1. Mede door een slippertje van Rekik eindigde het duel met AS Monaco in een gelijkspel (3-3).

Dankzij de zege op vreemde bodem stijgt Marseille naar de achtste plaats. In punten staat de ploeg van trainer Míchel nu gelijk met Rennes. Ook Lorient verzamelde vooralsnog 22 punten.