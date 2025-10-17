Live voetbal 14

Hans Hateboer per direct naar Olympique Lyon

Hans Hateboer met op de achtergrond het logo van Olymique Lyon
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Frank Hoekman
17 oktober 2025, 19:18

Hans Hateboer vervolgt zijn loopbaan met onmiddellijke ingang bij Olympique Lyonnais. De dertienvoudig Oranje-international wordt ruim anderhalve maand na het sluiten van de transferperiode op huurbasis overgenomen van Stade Rennais.

De 31-jarige Hateboer werd in de zomer van 2024 door Rennes overgenomen van Atalanta Bergamo, de club waar hij zich opwerkte tot international en waarmee hij de Europa League wist te winnen. In zijn debuutjaar liep zijn speeltijd al ver terug toen trainer Habib Beye in de winter werd aangesteld door Rennes. Dit seizoen kwam Hateboer niet verder dan 21 speelminuten, als invaller in een uitduel met FC Nantes (2-2).

Artikel gaat verder onder video

Lyon verlost Hateboer nu uit zijn lijden en neemt de oud-speler van FC Groningen op huurbasis over van Rennes, waarbij de Europa League-deelnemer naar verluidt zijn volledige salaris op zich zal nemen. Hoewel de transfermarkt dicht is, mogen Franse clubs buiten die periode om één speler aantrekken die ofwel transfervrij is, ofwel bij een andere Franse club onder contract staat.

Hateboer zou volgende week zondag zijn officiële debuut voor Lyon kunnen gaan maken, als RC Strasbourg op bezoek komt. De Nederlander zit niet bij de selectie voor het uitduel bij OGC Nice van komende zaterdag (17.00 uur). Voor de Europa League, waarin Lyon het donderdag opneemt tegen FC Basel, kan Hateboer pas na de competitiefase worden ingeschreven bij de UEFA.

➡️ Meer Ligue 1 nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
UTrecht Lyon

Utrecht strijdend ten onder in intens duel met Olympique Lyon

  • do 25 september, 22:55
  • 25 sep. 22:55
Barkas redding bij Utrecht Lyon

Teruglezen: zo verloren Go Ahead en Utrecht hun eerste Europa League-wedstrijden

  • do 25 september, 21:00
  • 25 sep. 21:00
FC Utrecht Olympique Lyon TV-artikel

FC Utrecht - Olympique Lyon op tv: hoe laat en waar wordt de Europa League-wedstrijd uitgezonden?

  • do 25 september, 20:09
  • 25 sep. 20:09
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Hans Hateboer

Hans Hateboer
Stade Rennais FC
Team: Rennes
Leeftijd: 31 jaar (9 jan. 1994)
Positie: M (R), V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Rennes
1
0
2024/2025
Atalanta
-
-
2024/2025
Rennes
26
0
2023/2024
Atalanta
23
0

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
2
Marseille
7
10
15
3
Strasbourg
7
7
15
4
Lyon
7
4
15
5
Monaco
7
4
13
6
Lens
7
4
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel