vervolgt zijn loopbaan met onmiddellijke ingang bij Olympique Lyonnais. De dertienvoudig Oranje-international wordt ruim anderhalve maand na het sluiten van de transferperiode op huurbasis overgenomen van Stade Rennais.

De 31-jarige Hateboer werd in de zomer van 2024 door Rennes overgenomen van Atalanta Bergamo, de club waar hij zich opwerkte tot international en waarmee hij de Europa League wist te winnen. In zijn debuutjaar liep zijn speeltijd al ver terug toen trainer Habib Beye in de winter werd aangesteld door Rennes. Dit seizoen kwam Hateboer niet verder dan 21 speelminuten, als invaller in een uitduel met FC Nantes (2-2).

Artikel gaat verder onder video

Lyon verlost Hateboer nu uit zijn lijden en neemt de oud-speler van FC Groningen op huurbasis over van Rennes, waarbij de Europa League-deelnemer naar verluidt zijn volledige salaris op zich zal nemen. Hoewel de transfermarkt dicht is, mogen Franse clubs buiten die periode om één speler aantrekken die ofwel transfervrij is, ofwel bij een andere Franse club onder contract staat.

Hateboer zou volgende week zondag zijn officiële debuut voor Lyon kunnen gaan maken, als RC Strasbourg op bezoek komt. De Nederlander zit niet bij de selectie voor het uitduel bij OGC Nice van komende zaterdag (17.00 uur). Voor de Europa League, waarin Lyon het donderdag opneemt tegen FC Basel, kan Hateboer pas na de competitiefase worden ingeschreven bij de UEFA.