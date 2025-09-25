Live voetbal 2

Eén gewonde bij vechtpartij tussen Utrecht- en Lyon-supporters

Supporters van Utrecht en Lyon slaags voorafgaand aan Europa League-duel in Stadion Galgenwaard
Foto: © @VoetbalUltras - X
Frank Hoekman
25 september 2025, 17:58

In de binnenstad van Utrecht is het tot een confrontatie gekomen tussen supporters van FC Utrecht en Olympique Lyon. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe er onder meer stoelen door de lucht vliegen.

Om 21.00 uur vanavond neemt FC Utrecht het in het eigen Stadion Galgenwaard op tegen Lyon, in de eerste speelronde van de competitiefase van de Europa League. Voorafgaand aan het duel is het in Utrecht dus tot een confrontatie tussen beide supportersgroepen gekomen.

Op beelden gedeeld door het account @VoetbalUltras is van bovenaf te zien hoe er met stoelen wordt gegooid en dat er ook vuurwerk wordt afgestoken. De aanwezige politie kijkt wel toe, maar lijkt niet in te grijpen. Later plaatst @hooliganscz1999 beelden waarop te zien is hoe de politie wél ingrijpt.

Een woordvoerder van de politie laat tegenover RTV Utrecht weten dat één persoon gewond is geraakt. De politie schat in dat bij de ongeregeldheden zo'n dertig supporters bij de ongeregeldheden betrokken zijn geweest en meldt dat de situatie inmiddels weer rustig is. De Franse supporters zouden allemaal naar de fanzone op het Janskerkhof in de stad begeleid zijn.

