FC Utrecht - Olympique Lyon op tv: hoe laat en waar wordt de Europa League-wedstrijd uitgezonden?

Voor FC Utrecht begint de competitiefase van de Europa League op donderdag 25 september met een pittige thuiswedstrijd tegen het Franse Olympique Lyon. De strijd wordt uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnee bent?

Hoe laat begint FC Utrecht - Olympique Lyon?

Om 21.00 uur beginnen FC Utrecht en Olympique Lyon in Stadion Galgenwaard aan hun Europese avontuur. Scheidsrechter van dienst is Horațiu Feșnic uit Roemenië.

Op welke zender wordt FC Utrecht - Olympique Lyon uitgezonden?

Het duel tussen FC Utrecht en Olympique Lyon wordt volledig uitgezonden op Ziggo Sport 2, voor Ziggo-klanten met het Sport Totaal-abonnement te vinden op kanaal 402. De voorbeschouwing, verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 20.00 uur.

Daarnaast wordt de wedstrijd vanaf 21.20 uur ook live uitgezonden op de hoofdzender van Ziggo Sport, voor abonnees te zien op kanaal 14.

Hoe kijk je FC Utrecht - Olympique Lyon gratis zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Europa League-wedstrijd tussen FC Utrecht en Olympique Lyon gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.