Live voetbal

FC Utrecht - Olympique Lyon op tv: hoe laat en waar wordt de Europa League-wedstrijd uitgezonden?

FC Utrecht Olympique Lyon TV-artikel
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Frank Hoekman
24 september 2025, 06:55   Bijgewerkt: 23 september 2025, 22:25

Voor FC Utrecht begint de competitiefase van de Europa League op donderdag 25 september met een pittige thuiswedstrijd tegen het Franse Olympique Lyon. De strijd wordt uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnee bent?

Hoe laat begint FC Utrecht - Olympique Lyon?

Om 21.00 uur beginnen FC Utrecht en Olympique Lyon in Stadion Galgenwaard aan hun Europese avontuur. Scheidsrechter van dienst is Horațiu Feșnic uit Roemenië.

Op welke zender wordt FC Utrecht - Olympique Lyon uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

Het duel tussen FC Utrecht en Olympique Lyon wordt volledig uitgezonden op Ziggo Sport 2, voor Ziggo-klanten met het Sport Totaal-abonnement te vinden op kanaal 402. De voorbeschouwing, verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 20.00 uur.

Daarnaast wordt de wedstrijd vanaf 21.20 uur ook live uitgezonden op de hoofdzender van Ziggo Sport, voor abonnees te zien op kanaal 14.

Hoe kijk je FC Utrecht - Olympique Lyon gratis zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Europa League-wedstrijd tussen FC Utrecht en Olympique Lyon gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Welk resultaat verwacht jij bij FC Utrecht - Olympique Lyon?

Laden...
5 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie van Feyenoord

Van Persie geeft verrassing in opstelling prijs en verklaart absentie Ueda en Read

  • Gisteren, 21:26
  • Gisteren, 21:26
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie laat drietal buiten Feyenoord-selectie in Braga

  • Gisteren, 15:14
  • Gisteren, 15:14
Sporting Braga - Feyenoord

Braga - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de Europa League-wedstrijd uitgezonden?

  • Gisteren, 10:53
  • Gisteren, 10:53
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Utrecht - Lyon

FC Utrecht
21:00
Olympique Lyonnais
Wordt gespeeld op 25 sep. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Aston Villa
0
0
0
2
Basel
0
0
0
3
Bologna
0
0
0
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Brann
0
0
0
5
Celta
0
0
0
6
Celtic
0
0
0
7
Dinamo Zagreb
0
0
0
8
FCSB
0
0
0
9
Fenerbahçe
0
0
0
10
Ferencváros
0
0
0
11
Feyenoord
0
0
0
12
Freiburg
0
0
0
13
Genk
0
0
0
14
Go Ahead
0
0
0
15
Lille
0
0
0
16
Ludogorets
0
0
0
17
Lyon
0
0
0
18
Maccabi TA
0
0
0
19
Malmö
0
0
0
20
Midtjylland
0
0
0
21
Nice
0
0
0
22
Nottm Forest
0
0
0
23
PAOK
0
0
0
24
Panathinaikos
0
0
0
25
Porto
0
0
0
26
Rangers
0
0
0
27
Betis
0
0
0
28
Crvena zvezda
0
0
0
29
Roma
0
0
0
30
Salzburg
0
0
0
31
Braga
0
0
0
32
Sturm
0
0
0
33
Stuttgart
0
0
0
34
Utrecht
0
0
0
35
Plzeň
0
0
0
36
Young Boys
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel