Van Rhijn deze week om tafel met Galatasaray

De transfer van Ricardo van Rhijn naar Galatasaray komt steeds dichterbij. De vleugelverdediger gaat deze week met de Turkse topclub om tafel om de contractvoorwaarden te bespreken. Eerder kwam Galatasaray al tot een akkoord met Ajax om Van Rhijn over te nemen voor maximaal 3,5 miljoen euro.

Naast Van Rhijn zijn ook Ryan Donk en Oussama Tannane onderweg naar Gala. De Telegraaf weet dat Donk, als alles volgens plan verloopt, op 2 januari een medische keuring ondergaat bij zijn nieuwe club. Hij komt voor 1,5 miljoen euro over van Kasimpasa SK.

De transfer van Tannane is nog niet in dat stadium. Heracles Almelo verlangt drie miljoen euro voor de aanvaller, terwijl Galatasaray 2,5 miljoen heeft geboden. De zaakwaarnemers van Tannane en Van Rhijn gaan deze week al praten met Galatasaray over de voorwaarden van de, naar verluidt, 3,5-jarige contracten.