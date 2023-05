Gesprek tussen Groningen en Vd Looi laat op zich wachten

Coach Erwin van de Looi heeft een aflopend contract bij FC Groningen, maar het is nog niet duidelijk wanneer beide partijen in gesprek zullen gaan over een mogelijke verlenging van de verbintenis. Het lijkt er wel op dat de bekerhouder niet meer lang zal wachten.

Groningen wil zich niet vastpinnen op het moment van het gesprek, laat manager technische zaken Peter Jeltema weten tegenover Voetbal International. "We hebben gezegd dat we dat na het trainingskamp doen. Dat is een breed begrip, maar het zal geen maanden duren. Vorig jaar hebben we dat ook zo gedaan", benadrukt Jeltema.

Los van de situatie rond Van de Looi hoopt Groningen haar selectie deze winter intact te kunnen houden. "We zijn ambitieus en het is niet wenselijk ons uitgebalanceerde elftal nu te veranderen. De winterstop is eigenlijk te kort om geschikte vervangers aan te trekken", vindt Jeltema.