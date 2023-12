Van Gaal 'zeer blij' met Memphis: "Goed ingevuld"

zat een tijdje in een dipje bij Manchester United, maar in het FA Cup-duel met Sheffield United liet hij zich zaterdag op positieve wijze zien. Als invaller wist de Nederlandse vleugelaanvaller in de blessuretijd de beslissende penalty te forceren, waaruit Wayne Rooney de ploeg van Louis van Gaal naar de winst (1-0) schoot. De manager is daarom 'zeer blij' met Memphis.

Van Gaal was niet te spreken over het spel van Man United en wisselde daarom en Ander Herrera voor Memphis en Jesse Lingard. "We moesten met flankspelers spelen en het veld zo groot mogelijk maken. Dat hebben we verbeterd door deze omzetting. Memphis en Lingard hebben dat goed ingevuld", aldus Van Gaal. "Ik ben zeer blij met het feit dat één van de acties van Memphis tot de winnende penalty leidde."

Over Juan Mata was Van Gaal overigens vrij negatief. "Hij was er nooit", zegt de manager. "Ik vroeg hem om uit te wijken naar de vleugels, maar dat deed hij niet", vindt Van Gaal, die met Man United doorging naar de vierde ronde van de FA Cup.