Wolfsburg staat één jaar na overlijden stil bij Malanda

Het is vandaag (zondag) precies een jaar geleden dat de voetbalwereld opgeschrikt werd door het plotseling overlijden van Junior Malanda. De Belgische aanvaller van VfL Wolfsburg kwam op 20-jarige leeftijd om het leven na een auto-ongeluk. Eén jaar na dato staat de Duitse club uitgebreid stil bij zijn overlijden.

De voetbalwereld was een jaar geleden in shock na het overlijden van de Belgische jeugdinternational en de gebeurtenis dreunt bij Wolfsburg nog steeds na. "Dit is natuurlijk een dag die in het teken staat van de herinneringen aan hem. Wij denken nog steeds veel aan Junior", aldus manager Klaus Allofs in Bild. De Duitse club heeft geen rustdag belegd. "Daarmee zou je geen recht doen aan de situatie."

De fans van Wolfsburg scanderen in elke wedstrijd nog de naam van Malanda in de negentiende minuut. De Belg droeg namelijk rugnummer 19, die tot op heden nog niet is toegekend aan een andere speler. De spelers van Wolfsburg dragen vandaag trainingsshirts met een groen hartje met het nummer 19 erin, ter nagedachtenis aan Malanda.

Forever in our hearts. Rest in peace Junior! pic.twitter.com/nTYjfZy3Pg — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) January 10, 2016