Live voetbal

Wolfsburg staat één jaar na overlijden stil bij Malanda

0 reacties
Koen
10 januari 2016, 13:15

Het is vandaag (zondag) precies een jaar geleden dat de voetbalwereld opgeschrikt werd door het plotseling overlijden van Junior Malanda. De Belgische aanvaller van VfL Wolfsburg kwam op 20-jarige leeftijd om het leven na een auto-ongeluk. Eén jaar na dato staat de Duitse club uitgebreid stil bij zijn overlijden.

De voetbalwereld was een jaar geleden in shock na het overlijden van de Belgische jeugdinternational en de gebeurtenis dreunt bij Wolfsburg nog steeds na. "Dit is natuurlijk een dag die in het teken staat van de herinneringen aan hem. Wij denken nog steeds veel aan Junior", aldus manager Klaus Allofs in Bild. De Duitse club heeft geen rustdag belegd. "Daarmee zou je geen recht doen aan de situatie."

De fans van Wolfsburg scanderen in elke wedstrijd nog de naam van Malanda in de negentiende minuut. De Belg droeg namelijk rugnummer 19, die tot op heden nog niet is toegekend aan een andere speler. De spelers van Wolfsburg dragen vandaag trainingsshirts met een groen hartje met het nummer 19 erin, ter nagedachtenis aan Malanda.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kento Shiogai van NEC

NEC verlangt minstens 10 miljoen euro voor Shiogai

  • di 13 januari, 19:43
  • 13 jan. 19:43
Christian Eriksen/Ajax

Christian Eriksen spreekt uit dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Ajax

  • zo 28 dec. 2025, 18:36
  • zo 28 dec. 2025, 18:36
Kevin Diks clasht met Karim Adeyemi tijdens Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Karim Adeyemi is woedend op Kevin Diks en krijgt boete van Borussia Dortmund

  • za 20 dec. 2025, 07:25
  • za 20 dec. 2025, 07:25
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

B. Malanda

B. Malanda
Leeftijd: 31 jaar (28 aug. 1994)

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
9
Union Berlin
16
-3
22
10
M'gladbach
17
-6
19
11
Wolfsburg
17
-11
18
12
Köln
17
-4
17
13
Bremen
16
-13
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel