"Immers is een slimme speler, hij doet het uitstekend"

Lex Immers belandde bij Feyenoord op een dood spoor en besloot in de winterstop op huurbasis naar Cardiff City te verkassen. Daar is hij uitstekend begonnen met drie goals in zes wedstrijden en dat is ook zijn teamgenoot Stuart O'Keefe niet ontgaan.

Tegenover BBC Sport is hij lovend over de Nederlander. "Immers kwam binnen onder moeilijke omstandigheden, maar hij doet het uitstekend. Hij is een slimme speler, weet de ruimtes te vinden en is goed in de combinatie. Daarnaast werkt hij hard."

Met Immers in het elftal pakte de club uit Wales, die uitkomt in het Engelse Championship, dertien punten in zes wedstrijden. Daardoor lonken de play-offs voor promotie naar de Premier League. O'Keefe: "We beginnen echt een eenheid te worden en willen onze goede reeks voortzetten."