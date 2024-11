AS Roma pijnigt Lazio in Romeinse stadsderby

AS Roma heeft zondag de beladen stadsderby van Rome gewonnen. De ploeg van Kevin Strootman won met ruime cijfers van SS Lazio: 1-4. De Nederlandse verdediger Wesley Hoedt liet Lazio in de slotfase, toen het duel al gespeeld was, met tien man achter. Hij pakte zijn tweede gele kaart.

Normaal gesproken wordt de Derby della Capitale gespeeld in een prachtige ambiance, maar door een boycot van beide supportersgroepen waren er veel lege plekken in Stadio Olimpico. Op het veld was er wel meer dan voldoende spektakel te beleven.

Naast Hoedt stond ook Edson Braafheid in de basisformatie van Lazio. De twee Nederlanders beleefden een beroerde middag, waarin hun defensie vier keer werd gekraakt. AS Roma kwam na een kwartier spelen al op voorsprong via Stephan El Shaarawy. Edin Dzeko (foto) breidde de score vervolgens uit naar 0-2 in de 64ste minuut.

Toen leek het duel al te zijn gespeeld, maar kwam Lazio toch nog terug in de wedstrijd. Onder andere Hoedt was al dicht bij een treffer geweest, toen Miroslav Klose de aansluitingstreffer produceerde. Het lukte Lazio echter niet om AS Roma te laten kantelen. Alessandro Florenzi en Diego Perotti beslisten de wedstrijd: 1-4. Hoedt mocht in de slotfase inrukken na een harde overtreding, waarvoor hij een tweede gele kaart kreeg.