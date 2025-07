De Boer vindt Ajax zelf grootste obstakel in titelrace

Met nog vijf speelronden te gaan koerst Ajax recht op het kampioenschap van Nederland af. De Amsterdammers hebben een voorsprong van twee punten op titelconcurrent van PSV en pakken de titel dus als er geen averij meer opgelopen wordt. In de titelstrijd is Ajax zelf haar belangrijkste obstakel, vindt trainer Frank de Boer. Dat zei hij in aanloop naar de uitwedstrijd tegen SC Cambuur (zaterdagavond).

Als Ajax geen kampioen wordt, dan heeft de Amsterdamse club dit volgens De Boer louter aan zichzelf te danken. Focus en concentratie zijn de twee sleutelwoorden van de trainer. "Als wij geconcentreerd zijn, kunnen we iedereen aan. Dat hebben we bewezen. We hebben meer kwaliteit dan ploegen als Heerenveen, FC Twente en Utrecht. Als we niet gefocust zijn, wordt het een heel lastig karwei", weet De Boer, die een vergelijking trok met zijn eigen carrière. "Als ik honderd procent gefocust was, kon ik ook tegen bijvoorbeeld Ronaldo heel goed spelen. Zo niet, dan werd het een heel moeilijke middag."

Daar liet De Boer het nog niet bij op zijn perspraatje. "Concentratie is heel belangrijk. Je moet je vooraf inbeelden in een wedstrijd. Het mag niet zo zijn dat je na het fluitje denkt: 'oh, de wedstrijd begint'. Zo werkt dat niet in topsport. We hebben een jonge groep en de spelers moeten leren wat wel en niet kan in topsport. De jongens moeten daar nog hun weg in vinden", vindt de Ajax-trainer, die daarom een beroep doet op een focuscoach. "Hij komt af en toe op de club langs, om te kijken of sommige jongens extra aandacht behoeven. Als technische staf hebben we ook handvatten aangereikt gekregen."

Echte druk voelt Ajax overigens niet, geeft De Boer aan. "Gezonde spanning is er altijd. En druk natuurlijk ook, dat weten we allemaal. Het morsen van punten kan je duur komen te staan. Maar we moeten gewoon zorgen dat we de laatste vijf wedstrijden winnen. Dan zijn we kampioen", weet de oud-international, die zaterdag dus Cambuur treft. "Het is even afwachten met wat voor intentie ze ons gaan bestrijden: verdedigend of met druk vooruit? We zullen hetzelfde qua inzet moeten brengen als zij. Pas dan gaat het verschil in kwaliteit de doorslag geven."