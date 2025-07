Van Gaal krijgt laatste kans op hoofdprijs: "Lastige taak"

Louis van Gaal beseft dat hij met Manchester United voor een cruciale wedstrijd staat. De moeizaam presterende Engelse topclub kan dit seizoen alleen in het toernooi om de FA Cup nog een trofee veroveren. Woensdag spelen de Mancunians in Londen de replay tegen West Ham United in de kwartfinales.

"Het bekertoernooi is onze laatste kans dit seizoen op een hoofdprijs. Iedereen beseft dat", weet Van Gaal. "Er ligt dan ook wat druk op deze wedstrijd, maar ik denk dat de spelers daar inmiddels wel aan gewend zijn. Bovendien is het een probleem voor beide ploegen." De Amsterdammer is vooral beducht voor Andy Carroll, de spits van West Ham die afgelopen zaterdag maar liefst drie keer scoorde in de competitiewedstrijd tegen Arsenal (3-3). "We moeten waken voor een nieuwe show van hem", aldus Van Gaal. "Ik hoop dat onze verdedigers wat beter gaan communiceren, want we zullen hem door goed samenspel moeten stoppen. Dat wordt nog een lastige taak, want ook Arsenal lukte het niet."

De equipe van Van Gaal heeft als nummer vijf van de Premier League nog een bescheiden kans op kwalificatie voor de voorronde van de Champions League. United ging zondag met 3-0 onderuit bij Tottenham Hotspur, met drie treffers in de slotfase binnen zes minuten. "Dat was een zware klap. Daar moesten we mentaal wel even van herstellen", geeft Van Gaal toe.