Achahbar: "Wil Feyenoord-publiek nog iets moois geven"

Terwijl Ajax en PSV vanmiddag nog strijden om de landstitel, kan Feyenoord vrijuit de laatste wedstrijd van het seizoen ingaan. De Rotterdamse bekerwinnaar is al zeker van de derde eindnotering. Aanvaller hoopt een show weg te geven voor de ogen van de eigen fans.

"NEC moet van ons winnen om nog kans te maken op play-offs voor Europees voetbal, dus zij zullen alles geven", zegt Achahbar op de website van zijn club. "Het is prettig dat er voor hen nog iets op het spel staat, want dan moet je daarin mee. Wij hebben niets meer te winnen of verliezen, maar willen het seizoen wel op een goede manier afsluiten. Het is de laatste wedstrijd van het seizoen, in onze eigen Kuip, dus we willen het publiek graag nog iets moois laten zien."

Achahbar maakte vorige week de enige treffer in het duel met Willem II (0-1), waardoor hij matchwinner werd. De 22-jarige aanvaller hoopt dat te kunnen herhalen. "Je bent zo goed als je laatste wedstrijd, dus het duel van vandaag kan voor een deel het gevoel bepalen waarmee we straks op vakantie gaan. Voor mij persoonlijk zou het leuk zijn om met een doelpunt of assist dit seizoen te beëindigen."